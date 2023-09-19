Süper Loto'da 200 Milyon TL'yi aşan ikramiye sahibini buldu

Milli Piyango'nun verdiği en büyük ödüllerden olan 203 Milyon 435 bin 481 TL ikramiye sahibi oldu.

19 Eylül'de gerçekleşen Süper Loto çekilişinde 4, 8, 15, 43, 47, 48 rakamlarını bilen bir kişiye talih kuşu kondu.

Çekilişte ayrıca 5 rakamı bilen 17 kişiye 74.046 TL, 4 rakamı bilen 1.042 kişiye 1.879 TL, 3 bilen 26.154 kişiye 90 TL, 2 rakamı bilen 248.090 kişiye ise 10 TL ikramiye verildi.