500'üncü Bayraktar TB2 SİHA üretim hattından çıktı

Baykar'ın açıklamasına göre, "T500" kuyruk numaralı milli SİHA Bayraktar TB2'nin üretim hattından çıkışı, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle kutlandı.

Bugüne kadar üretimi tamamlanarak göreve başlayan 80 İHA ile birlikte üretilen Bayraktar TB2 S/İHA'ların sayısı toplamda 580'e ulaştı.

Kutlama törenine Baykar personeli ile Baykar lojmanlarında ikamet eden depremzedeler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, en çok ülkeye ihraç edilerek başarısını dünyanın farklı noktalarında gösteren ve sınıfında dünyanın en iyi SİHA'sı olan Bayraktar TB2'yi geliştiren ve üreten Baykar ekibini tebrik ettiğini belirtti.

Törende Baykar'ın geliştirdiği insansız sistemler ailesinin envantere giren üyeleri Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA ile geliştirme çalışmaları devam eden Bayraktar TB3 SİHA ve Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı da sergilendi.