ABD Pasifik'te bir savaşa hazırlanıyor! B-2 bombardıman uçaklarının yeni gövde tasarımları hazır

Hava ve Uzay Kuvvetleri Derneği tarafından 16 Ağustos'ta düzenlenen bir etkinlikte, Hava Kuvvetleri Sekreter Yardımcısı Ravi I Chaudhary, "Karışık Kanat Gövdeli" bir prototip uçağın geliştirilmesi ve üretimi için 2026 yılına kadar 230 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

ABD BOMBARDIMAN UÇAĞI B-2 YENİ TASARIMLAR YAPILIYOR

Uçak, geleneksel sivri bir kokpitten başlayan ve arkaya doğru gittikçe genişleyen, büyük bir kanada doğru sorunsuz bir şekilde eğimli bir gövdeye sahip gri bir Hava Kuvvetleri uçağını gösteren ve uçağın arkasına monte edilmiş bir çift jet içeren konsept sanatıyla duyuruldu. Konsept resimde Rogers Dry Lake ve Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nün pistleri açıkça görülebiliyor ve yeni konsept uçağı deneysel ve yenilikçi uçakların uzun tarihine bağlıyor. Chuck Yeager ses duvarını aştığında bunu Edwards'tan kalkan bir uçakla yapmıştı. Chaudhary, basın mensupları ve sektörden izleyicilerin oluşturduğu kalabalığa bizzat ve Zoom üzerinden yaptığı açıklamada "Bugün hava gücünün gelişiminde tarihi bir gün" dedi. Bu yeni uçağın duyurusunu, Ağustos 1923'te yapılan ve bir uçağın Kanada'dan Meksika'ya arada iniş yapmadan sürekli olarak geçmesine olanak tanıyan, havada yakıt ikmalinin tekrarlandığı rekor kıran bir dayanıklılık uçuşuna bağladı.

PASİFİK KOŞULLARINA UYGUN UÇAK MODERNİZASYONU SAVAŞIN HABERCİSİ

Karışık Kanat Gövde tasarımı, sürtünmeyi azalttığı ve uçağın kaldırma yüzeyini genişlettiği için daha fazla kaldırma kuvveti sunar. B-2 uçan kanatlı bombardıman uçağı bir tür ekstrem harmanlanmış kanattır. Bu yeni uçak uzun menzilli bir bombardıman uçağının aynı titizlik ve gizlilik taleplerine göre tasarlanmayacak olsa da, uzun menzilli verimli uçuş sunarak değerli bir nakliye ve tanker haline gelmesini sağlayacağı umulmaktadır. Chaudhary'nin X-BWB-1 olarak adlandırdığı bu uçak, okyanusların savaş alanı haline gelmesi durumunda, Hava Kuvvetleri'nin ABD ordusunun geri kalanının uzun mesafelere rağmen savaşta kalmasını sağlaması için değerli bir yol haline gelecektir. Chaudhary sözlerini şöyle sürdürdü:

- Hepiniz [Çin Halk Cumhuriyeti'nin] bizim hız sorunumuz olarak bilinmeye başlandığı yeni bir büyük güç rekabeti çağına girdiğimizin farkındasınız, ancak dürüst olmak gerekirse ben bunu kabul etmiyorum." "Bugün, her zaman yaptığımız şeyi yaparak hızımızı belirleyeceğiz. Karışık kanat teknolojisini tasarlayacak, inşa edecek ve uçuracağız.

B-2 BOMBARDIMAN UÇAĞI NÜKLEER BAŞLIK TAŞIYOR

(Jet uçakları ve yeni füzeler Pasifik'te konvansiyonel bir savaşın parametrelerini ana hatlarıyla belirtse de, nükleer silahlardan söz edilmedi. ABD'nin 5,200'den fazla nükleer savaş başlığı bulunurken Çin'in 410 savaş başlığıyla dünyanın en büyük üçüncü cephaneliğine sahip olduğu tahmin ediliyor. ABD ve Çin arasındaki herhangi bir konvansiyonel savaş, nükleer yangın riskini de beraberinde getirmektedir) ABD en son Pasifik'te akran ya da akrana yakın bir rakiple savaştığında, uçakların hepsi pervaneli motorlar kullanıyordu ve ya uçak gemilerinden ya da şiddetle tartışılan ada iniş pistlerinden hareket ediyorlardı. Bugün, uçak gemileri ve üs ağları hala resmin bir parçası, ancak füze teknolojisi emekleme döneminden dayanıklı, uzun menzilli bir tehdide doğru ilerlediği ise görünüyor.