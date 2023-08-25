ASELSAN 87,3 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile uluslararası bir müşterisinin son kullanımına yönelik toplam bedeli 87,3 milyon dolar olan bir ihracat sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN 87,3 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
ASELSAN 87,3 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Editör: Süleyman Daban
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ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

- ASELSAN, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile uluslararası bir müşterisinin son kullanımına yönelik toplam bedeli 87 milyon 275 bin 523 ABD doları olan bir ihracat sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu sözleşme aviyonik sistemleri kapsamakta olup, teslimatları 2027'ye kadar gerçekleştirilecektir.
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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Savunma Teknolojileri # ASELSAN
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