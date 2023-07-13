ASELSAN hava tehditlerini GÖKDEMİR'le durduracak

ASELSAN, İstanbul'da 25-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) son dönemde geliştirdiği birçok ürünü sergileyecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye'nin katmanlı hava savunmasını yerli ve milli imkanlarla oluşturmaya yönelik çalışmalarda aktif rol alan ASELSAN, bu kapsamda son dönemde geliştirdiği kabiliyetlerin örneklerini IDEF 2023'te tanıtacak.

Fuarda görücüye çıkacak GÖKDEMİR Fırlatma Sistemi, ASELSAN'ın hava ve füze savunma alanında sahip olduğu bilgi birikimi, ileri teknolojileri ve aktif kullanımda olan güvenilir çözümlerinin en yeni örneklerinden birini oluşturuyor.

GÖKDEMİR Fırlatma Sistemi geliştirme faaliyetlerinde milli olarak geliştirilmekte olan hava-hava füzelerinin kara konuşlu hava savunma amacıyla kullanılabilmesi hedeflendi. Sistemde, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen ve hava savunma ihtiyaçlarına göre yenilenen GÖKDOĞAN füzesi kullanılarak güncel tehditlere karşı nokta hava savunması için etkili bir çözüm sağlandı.

Sistem; savaş uçakları, silahlı/silahsız insansız hava araçları, seyir füzeleri, havadan karaya füzeler ve helikopterler gibi tehditlere karşı hava ve füze savunma görevini icra edecek. GÖKDEMİR Fırlatma Sistemi, Ateş İdare Cihazı (HİSAR A+) veya HİSAR Atış Kontrol Merkezi (HİSAR O+) üst komutasında hedef önlemesi yapacak.

İLK ATIŞ TESTİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

GÖKDEMİR Fırlatma Sistemi, ilk atışlı testini Haziran 2022'de ASELSAN Ateş İdare Cihazı'na entegre olarak başarı ile gerçekleştirdi.

İntikale hazırlık ve mevzilenme süresi oldukça kısa olan GÖKDEMİR; döner taret yapısı ile 360 derece tehdit imha kabiliyeti, çoklu angajman ve ardışık ateşleme, veri bağı ile ara safha güdüm, füze yükleme platformu ve vinç sistemi, çok kullanımlı kanister ve telli/telsiz haberleşme gibi özelliklere sahip bulunuyor.