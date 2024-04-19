Bayraktar TB3 SİHA test uçuşlarına devam ediyor

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), test uçuşlarına ara vermeden devam ediyor.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, hafta boyunca gerçekleştirilen testlerde iki prototipi de uçuş icra eden milli SİHA'nın toplam uçuş saati 272 saat 47 dakikaya ulaştı.

Cumhuriyet'in 100. yılını taçlandırmak amacıyla 27 Ekim 2023 tarihinde ilk uçuş testini başarıyla tamamlayarak gökyüzü ile buluşan Bayraktar TB3 SİHA'nın iki prototipi de test uçuşlarını Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde sürdürüyor. Bayraktar TB3 PT-1 ve PT-2, geçen hafta boyunca orta irtifada icra edilen sistem ve dayanım performanslarının ölçüldüğü testlerin tamamını başarıyla tamamladı.

Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 272 saat 47 dakika havada kaldı. TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, 20 Aralık 2023'te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde yere inmeden 32 saat havada kalmış ve gökyüzünde 5 bin 700 kilometre yol katetmişti.

Milli SİHA Bayraktar TB3, 26 Mart 2024 tarihinde ilk kez ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu. İcra edilen test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan ASELFLIR-500 elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi.