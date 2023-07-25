CoolAer savunma sanayisine yerli ve yenilikçi iklimlendirme sistemleri sağlıyor

Türk savunma sanayisi her geçen gün gücüne güç katmaya devam ediyor. Karadan denize, havadan, uzay konularına geniş bir savunma sanayi bandında bir kritik haber de yerli ve yenilikçi iklimlendirme sistemlerinden geldi.

CoolAer İklimlendirme Sistemleri AŞ, havacılık tesisleri, kara platformları, deniz platformları ve raylı sistem platformları için iklimlendirme cihaz ve ekipmanlarının geliştirilmesi ve üretilmesinde, yerli ve yenilikçi teknolojik ürün ailesiyle hizmet veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CoolAer iklimlendirme sistemlerindeki ürün ailesiyle, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen İDEF’23 16.’cı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda.

CoolAer, kara, hava, deniz, demir yolu gibi savunma sanayisinin her alanında ileri teknolojiye sahip iklimlendirme sistemleri sunuyor.

Günümüzde savunma sanayide akıllı teknolojilerin kullanılması nedeniyle, bu ürünlerin belli bir ısıda muhafaza edilmesi gerekiyor. Aksi halde aşırı sıcağa veya soğuğa maruz kaldıklarında çalışamaz hale gelebiliyor.

Örneğin, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) yer kontrol istasyonlarının belli bir sıcaklıkta tutulması gerekiyor. Cihazların içinde ciddi teknoloji bulunuyor ve bu teknolojileri özel iklimlendirmek gerekiyor.

20 YILLIK BİRİKİM VE TECRÜBE

Açıklamada görüşlerine yer verilen CoolAer İklimlendirme Sistemleri AŞ Genel Müdürü Rıfat Kayapınar, son 6 yıldır iklimlendirme konusunda global çapta başarılı projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Kayapınar, şunları kaydetti:

-20 yılı aşkın bilgi birikimi ve tecrübeye sahip 60’ın üzerindeki mühendisimiz ve yüzlerce çalışanımız ile son yıllarda iklimlendirme alanında küresel ölçekte başarılı projelere imza attık ve atmaya devam ediyoruz. Telekomünikasyon ve veri merkezleri gibi alanlarda ağırlıklı olarak iklimlendirme cihaz ve ekipmanlarının üretimini yapan şirketimiz, son yıllarda savunma sanayiye hızlı bir giriş yaptı. İDEF’23 Fuarı’nda, hangarlarda hava sistemlerinde kullanılan PIT sistemleri ve hava platformlarının iklimlendirilmesi için kullanılan PCA üniteleri, kara ve hava sistemleri yer kontrol istasyonlarını iklimlendiren shelter klimaları ve mühimmat depoları iklimlendirmesi özel paket tipi soğutma sistemleri, deniz platformlarında askeri ve sivil gemiler için iklimlendirme sistemleri, raylı sistemler iklimlendirme sistemleri dahil geniş ürün ailemiz ile yer alıyoruz.

CoolAer İklimlendirme Sistemleri AŞ Satış ve Pazarlama Müdürü Alper Zülkaroğlu ise AR-GE ve inovasyon odaklı olduklarının belirtti.

Zülkaroğlu, iklimlendirme cihaz ve ekipmanları ile fuarda ses getirdiklerini belirterek, ürünlere iç pazarın yanı sıra yurt dışından da yoğun ilgi ve talebin olduğunu kaydetti.





