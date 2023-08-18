Elektro optik kuleler sınırları koruyor! Düzensiz göçle mücadelede ileri teknoloji

Türk Ordusu düzensiz göçle mücadelede ileri teknolojiden yararlanıyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Elektro optik kulelerle, sınırlarımız 24 saat gözetim altında tutuluyor.

Elektro optik kuleler sınırları koruyor! Düzensiz göçle mücadelede ileri teknoloji
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Sınır hattında görev yapan güvenlik güçleri, elektro-optik kulelerin gözetimiyle düzensiz göç ve terörle mücadele ediyor.

Bölgede etkin güvenliği sağlamak amacıyla kurulan 103 elektro optik kuleden 71'i tamamlandı, 32'sinin de teslim edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen Elektro optik kuleler, 10 kilometre mesafeden tespit yapabilen Şahingöz termal kameraya ve 40 kilometre mesafeye denetim yapan ACAR Kara Gözetleme Radarını kullanıyor.

Elektro optik kulelerin yanı sıra "HIZIR" adı verilen zırhlı araçlarla bölgede devriye atılarak menfezler ve köprü altları kontrol ediliyor.

24 saat gözetim çalışmalarının devam ettiği bölgede düzensiz göç ve terörle mücadele de önemli başarılar kazanılıyor.

# sınır # ASELSAN # elektro optik kule
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