"Gök Vatanın" Milli Gözleri Türkiye'ye Kazandırıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat 2024'ten itibaren seri üretime geçmesinin planlandığını açıkladığı elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500, Türk savunma sanayisinin millileştirme çalışmalarının geldiği noktanın önemli örneklerinden birini oluşturuyor.

Milli SİHA'larla yapılan testlerde sınıfındaki ürünlerden daha iyi performans gösteren ASELFLIR-500, 20 bin doları bulan ihracat kilogram değeriyle de ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

700'den Fazla Ürün ve Sistem Millileştirildi

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından ambargolara cevaben 1975 yılında kurulan ASELSAN, geride bıraktığı yaklaşık yarım asırlık geçmişinde çok sayıda milli ürüne imza attı. Bunun yanında alt yüklenicileriyle birlikte 700'den fazla ürün ve sistemin millileştirilmesini sağladı.

ASELSAN'ın bu çabalarının yoğunlaştığı alanlardan biri elektro-optik sistemler oldu. Hava platformlarına entegre edilmesi hedeflenen elektro-optik sistemlerin geliştirilmesi çalışmalarına 1990'lı yıllarda başlandı.

Başlangıçta teknoloji transferi ile ülkeye kazandırılan ürünlerin ardından ASELSAN'ın özgün projeleriyle önemli bir altyapı oluşturuldu. Böylece dünyanın önde gelen elektro-optik sistem üreticileri arasına ASELSAN da katıldı.

"Gök vatanın" Milli Gözleri

Suriye'de terör koridorunun oluşmasını engellemek amacıyla 2019 yılında başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrasında Kanada'nın bu sistemlerle ilgili Türkiye'ye ambargo uygulaması önemli bir eşiğin dönülmesini tetikledi.

Milli insansız sistemlere uygulanan kamera ambargosuyla başlayan bu süreç, elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemine yönelik çalışmaların hızlanmasını ve ASELSAN'ı dünya pazarında liderliğe taşıyacak CATS ve ASELFLIR-500 gibi "gök vatanın" milli gözlerinin ortaya çıkmasını sağladı.

Bu çalışmaların ilk meyvesi CATS Projesi ile alındı ve 2021 yılında seri üretime geçildi. Bugüne kadar üretilen 160 CATS sisteminden 60 tanesi yurt dışına ihraç edildi. Hava platformlarına entegre edilen ve başarısıyla dikkati çeken ASELFLIR-500 de seri üretim aşamasına geldi.