KAAN Bir Testi Daha Geçti! TUSAŞ Genel Müdürü Açıkladı

TEKNOFEST İzmir'de, insanlı ve insansız milli hava araçlarını sergiledi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, festivali ziyaret eden gençlerin Türkiye'nin havacılıktaki geleceği olduğunu söyledi. TEKNOFEST'in bu anlamda görevini yaptığını vurgulayan Kotil, şirket olarak ürünlerini sergilediklerini, gençlerin bu ürünlere dokunduğunu ifade etti. Kotil, "Bütün dünyaya da mesaj veriliyor." dedi.

KAAN İlk Testini Geçti

Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden milli muharip uçak KAAN'a ilişkin soruları yanıtlayan Kotil, şu ifadeleri kullandı: