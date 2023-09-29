KAAN Bir Testi Daha Geçti! TUSAŞ Genel Müdürü Açıkladı
Türkiye'nin en önemli teknoloji projesi milli muharip uçak KAAN'ı bu yılki ilk uçuşa hazırlamak için yoğun mesai harcanıyor. TUSAŞ'ın üstlendiği KAAN projesinde bir test daha başarıyla gerçekleşti.
TEKNOFEST İzmir'de, insanlı ve insansız milli hava araçlarını sergiledi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, festivali ziyaret eden gençlerin Türkiye'nin havacılıktaki geleceği olduğunu söyledi. TEKNOFEST'in bu anlamda görevini yaptığını vurgulayan Kotil, şirket olarak ürünlerini sergilediklerini, gençlerin bu ürünlere dokunduğunu ifade etti. Kotil, "Bütün dünyaya da mesaj veriliyor." dedi.
KAAN İlk Testini Geçti
Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden milli muharip uçak KAAN'a ilişkin soruları yanıtlayan Kotil, şu ifadeleri kullandı:
- KAAN mekanik testlerden geçiyor. Takvime devam ediyoruz. Bu yıl içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi ilk uçuşu gerçekleştireceğiz. Fırlatma koltuğunu İngiltere'den alıyoruz. Testleri İngiltere'de yapılıyor. KAAN'ın bir ön kısmını yapıp oraya gönderdik testlerde kullanılması için. İlk fırlatma yapıldı, ikinci fırlatma yapılacak. Böylece Allah korusun, uçarken bir terslik olursa pilotumuzun kurtulması sağlanacak. Program aynen devam ediyor. Herkeste on numara heyecan var. Bize hizmet veren firmalar da çalışıyor. Sözümüz söz, Allah tutmayı nasip etsin.
Kaynak: Anadolu Ajansı