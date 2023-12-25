KAAN Göklere Çıkacak! Gök Vatanla Buluşacağı Tarih Verildi

Türkiye'nin en iddialı teknoloji projesi olarak nitelendirilen milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşu için geri sayım başladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TUSAŞ tarafından geliştirilen KAAN'ın, 27 Aralık'ta Ankara semalarıyla buluşacak.

KAAN 17 Mart'ta hangardan çıkarak pist başı yaptı. Geride kalan 9 aylık süreçte Türk mühendisleri tarafından gökyüzüyle buluşturulmak için hazırlandı. İlk uçuş görevi için girdiği testleri başarıyla tamamlandı.

Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik. Maksimum 55 bin fite kadar çıkabilecek olan KAAN, 40 bin fitte sesten 1,8 kat hızlı uçabilecek.

Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın dikkat çeken özelliklerinden. Türkiye KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini alacak.