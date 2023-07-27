KAAN Savaş Uçağı için Türkiye ve Azerbaycan iş birliği gerçekleştirmeye karar verdi

Azerbaycan, Türkiye ile Milli Muharip Uçak Programı'nda iş birliği kararı aldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan Milli Muharip Uçak Programı kapsamında geliştirilen KAAN Savaş Uçağı için önemli bir adım atıldı. Azerbaycan, KAAN Savaş Uçağının geliştirilmesine yönelik iş birliği yapma kararı aldı, bu da Türkiye ile Azerbaycan arasındaki savunma alanındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacak.

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE ARASINDA SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ

Türkiye ve Azerbaycan, Milli Muharip Uçak Programı'nda iş birliği yapma kararı alarak, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri güçlendiriyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak Programı, Türkiye'nin öncü savunma projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

KAAN SAVAŞ UÇAĞI'NIN GELİŞTİRİLME SÜRECİ

KAAN Savaş Uçağı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştiriliyor. Program kapsamında yer testlerine başlayan uçak, planlanan takvime uygun bir şekilde ilerliyor. İlk uçuşunun bu yılın sonunda gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

İMZA TÖRENİ VE RESMİYET KAZANACAK İŞ BİRLİĞİ

Milli Muharip Uçak Geliştirme İş Birliği İmza Töreni, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile TUSAŞ arasında yapılacak. Anlaşma, Azerbaycan'ın KAAN Savaş Uçağı'nın geliştirilmesine katkı sağlamak için Türkiye ile iş birliği yapma kararını resmiyet kazandıracak.

PROGRAM TAKVİMİ VE HEDEFLER



KAAN Savaş Uçağı ile ilgili program takvimine göre, ön dizayn faaliyetleri 2018-2022 döneminde tamamlandı. Detay tasarım ve kalifikasyon faaliyetleri 2022-2029 döneminde gerçekleştirilecek ve üç prototip üretilmesi planlanıyor. Blok-10 konfigürasyonu 2029'a kadar Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek.

GÜÇLÜ SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ İLE BÖLGEDEKİ ÖNEMLİ SAVUNMA ARACI



KAAN Savaş Uçağı, Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerini göstererek bölgedeki önemli savunma araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Türkiye ve Azerbaycan'ın bu iş birliği, iki ülkenin güçlü savunma ilişkilerini ve ortak çıkarlarını pekiştiriyor.