Pilotlar için yerli imkan: Pilotlara kolaylık sağlıyor!

STG Mühendislik tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin askeri havacılık standartlarına uygun, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği LAD-208 geniş ekranı, KAAN, Genel Maksat-2, Ağır sınıf ATAK 2 helikopteri ve Hürjet'in modern kokpitlerinde kullanılıyor.

Hava araçlarındaki emniyet seviyesi en yüksek ürünlerden biri olan ekran, dünyada sadece 4 ülke tarafından üretiliyor. Ekran, aviyonik sistemler hava araçlarının beynini oluşturuyor.

Savaş uçağı konseptindeki araçlar için geliştirilen LAD-208, optik performans ve renk spektrumu özellikleriyle pilot için kolaylık sağlıyor. Hava aracı üzerindeki bütün kontrol ve yönetim mekanizmalarının toplandığı ekran üzerinde, hava aracına ait olan tüm veriler, pilot ve yardımcı pilot tarafından görülebiliyor.

Ekran üzerinde hayati öneme sahip navigasyon, haberleşme, görüntüleme, radar, silah ve elektro-optik sistemlerinin gösterilmesi pilota sağlıklı bir uçuş imkanı tanıyor. Böylelikle uçuş anında kazaya neden olabilecek birçok etmen, önceden tespit edilebiliyor ve uçuş görevlisine uyarılarda bulunulabiliyor.

Söz konusu ekran, oluşabilecek hasarlara karşı dayanabilecek ve tüm özelliklerini koruyarak uçuş bilgilerini devam ettirebilecek şekilde tasarlandı.