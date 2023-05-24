Tayfun füzesi özellikleri nedir?

Tayfun füzesi özellikleri binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Peş peşe yapılan açıklamalar füzenin özelliklerini bir kez daha üst sıraya taşıdı.

TAYFUN FÜZESİ MENZİLİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada bu füzeyle ilgili olarak; "Devam eden süreçte inşallah bu adımlardan bir tanesi ve şimdi onun mesafesini artıracaklar. Yani 561 kilometre filan şu anda menzili bunu daha da uzatmak... Tabii bu 561 kilometre Yunanlıları tamamen Atina bunun menzili içinde diye ürkütmeye başladı, kırmızı alarm verdiler." İfadelerini kullanmıştı. Peki, Tayfun füzesi nedir, özellikleri nelerdir, menzili ne kadar, hızı saatte kaç kilometre? İşte Tayfun füzesi özellikleri ve detaylar...

TAYFUN FÜZESİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

BORA füze lançeri oldukça benzer bir lançer yapısına sahip olan TAYFUN'un Kısa Menzilli Balistik Füze kategorisinde.

Balistik füzeler genel olarak menzil ve fırlatıldığı platforma göre altı sınıfa ayrılırlar;

Taktik Balistik Füze (Tactic Ballistic Missile) (TBM) 300 km'den az menzile sahip BF sistemidir.

Kısa Menzilli Balistik Füze (Short-Range Ballistic Missile) (SRBM) 300 ile 1000 km menzil aralığında olan BF sistemidir.

Orta Menzilli Balistik Füze (Medium-Range Ballistic Missile) (MRBM) 1000 ile 3000 km menzil aralığında olan BF sistemidir.

Uzun Menzilli Balistik Füze (Intermediate Range Ballistic Missile) (IRBM) 3000 ile 5550 km arasında menzile sahip BF sistemidir.

Kıtalararası Balistik Füze (İntercontinental Ballistic Missile) (ICBM) 5000 km ve üzeri menzile sahip olan BF sistemidir.

Denizaltından Atılan Balistik Füze (Submarine Launched Ballistic Missile) (SLBM)

Türkiye'nin ilk "kısa menzilli balistik füzesi" Tayfun'un menzilinin 561 kilometre. Ancak bu menzilin daha artırılması hedefler arasında.

Roketsan tarafından geliştirilen TAYFUN Balistik Füzesi'nin atış testi, 18 Ekim tarihinde Rize-Artvin Havalimanı'nda gerçekleştirilmişti. İkinci atış testi ise 23 Mayıs'ta Rize'de gerçekleşti.