TCG Anadolu dosta güven düşmana korku saldı! Test atışları başarıyla tamamlandı

Türkiye’nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, "Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi" atışlarını başarıyla tamamladı. Milli Savunma Bakanlığı, test atışlarının görüntüsünü paylaştı.

TCG Anadolu dosta güven düşmana korku saldı! Test atışları başarıyla tamamlandı
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Türkiye’nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu'nun eğitim görüntüleri nefes kesti.

Milli Savunma Bakanlığı, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu’nun, "Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi" atışlarını başarıyla tamamladığını duyurdu.

Bakanlık, atışlara ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler dosta güven düşmana korku saldı.

TCG Anadolu, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi olarak milli imkanlarla üretildi.

Geminin uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabiliyor. Hangarında ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabiliyor.

1223 personele ev sahipliği yapacak kapasiteye sahip gemide, tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane de bulunuyor.

# tcg anadolu
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