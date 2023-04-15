TCG Anadolu halkın ziyaretine açılıyor: İşte merakla beklenen o tarih
TCG Anadolu gemisi kısa süre önce hizmete girdi. TCG Anadolu'nun halkın ziyaretine açılacağı teslim töreninde açıklanmıştı. Merakla beklenen o tarih belli oldu. TCG Anadolu, 17 Nisan'da İstanbul’da Sirkeci'de halkın ziyaretine açılacak.
Kısa süre önce hizmete giren TCG Anadolu'nun halkın ziyaretine açılacağı belirtilmişti. O açıklama sonrası merakla beklenen tarihler açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından TCG Anadolu'nun ziyaret günleri ve saatleri paylaşıldı.
24 NİSAN'DA BOĞAZDAN GEÇECEK
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada TCG Anadolu'nun 17 Nisan'da halkın ziyaretine açılacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
- Kısa süre önce hizmete giren TCG Anadolu gemisi, 17-23 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul’da halkımızın ziyaretine açılacaktır. TCG Anadolu ayrıca 24 Nisan 2023 tarihinde de İstanbul Boğazı’ndan geçerek vatandaşlarımızı selamlayacaktır. Sarayburnu Limanı’nda demirleyecek olan gemimiz aşağıda belirtilen tarih ve saat aralığında vatandaşlarımız tarafından ziyaret edilebilecektir.
İşte TCG Anadolu gemisini ziyaret edilebilecek günler:
- 17 Nisan 2023 saat 13.00-18.00
- 18 Nisan 2023 saat 10.00-18.00
- 19 Nisan 2023 saat 10.00-18.00
- 21 Nisan 2023 saat 10.00-18.00
- 22 Nisan 2023 saat 10.00-18.00
- 23 Nisan 2023 saat 10.00-18.00
TCG ANADOLU halkımızın ziyaretine açılıyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2023
Kısa süre önce hizmete giren TCG ANADOLU gemisi, 17-23 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul’da halkımızın ziyaretine açılacaktır.
TCG ANADOLU ayrıca 24 Nisan 2023 tarihinde de İstanbul Boğazı’ndan geçerek vatandaşlarımızı… pic.twitter.com/sZ2dO9pHSp