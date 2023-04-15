TCG Anadolu halkın ziyaretine açılıyor: İşte merakla beklenen o tarih

Kısa süre önce hizmete giren TCG Anadolu'nun halkın ziyaretine açılacağı belirtilmişti. O açıklama sonrası merakla beklenen tarihler açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından TCG Anadolu'nun ziyaret günleri ve saatleri paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada TCG Anadolu'nun 17 Nisan'da halkın ziyaretine açılacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- Kısa süre önce hizmete giren TCG Anadolu gemisi, 17-23 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul’da halkımızın ziyaretine açılacaktır. TCG Anadolu ayrıca 24 Nisan 2023 tarihinde de İstanbul Boğazı’ndan geçerek vatandaşlarımızı selamlayacaktır. Sarayburnu Limanı’nda demirleyecek olan gemimiz aşağıda belirtilen tarih ve saat aralığında vatandaşlarımız tarafından ziyaret edilebilecektir.