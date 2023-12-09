Türk Askeri Ona Emanet! ARMA 8x8 Savaş Meydanlarına İniyor

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticileri geliştirdikleri yeni nesil çözümleri yurt içinde ve dışında kullanıcıların hizmetine sunuyor. Bu çözümler, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çeşitli projelerle Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırılıyor.

Sektörün önde gelen üreticilerinden Otokar, 4x4, 6x6, 8x8 ve paletli özgün araçları farklı konfigürasyonlarda donatarak yüksek koruma seviyesi ve hareket kabiliyetiyle muharebe sahasındaki ihtiyaçları karşılıyor. Otokar'ın ARMA çok tekerlekli araç ailesi de halihazırda 3 kıtada, Türkiye dahil 5 ülkede, 9 ayrı kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Son olarak ARMA ailesinin 8x8 versiyonu ASELSAN tarafından yürütülen YENER Modern Mayın Tespit Sistemi projesi kapsamında Türkiye'de ilk kez envantere girdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunulan araç, sahip olduğu özel donanımlarla el yapımı patlayıcı ve mayınları tespit, teşhis ve işaretleme görevlerini yerine getirerek personel güvenliğini en üst seviyede tutuyor. ASELSAN YENER, entegre edildiği zırhlı aracın önü ve yanındaki mekanizmalarla yönlendirilen radar ve metal dedektörleri ile güzergah üstündeki mayın ve patlayıcılara karşı önlem alınmasını sağlıyor. Yeni nesil radar algoritmaları sayesinde farklı toprak tiplerinde dahi farklı tip ve büyüklükteki tehditleri tespit edebilen YENER, Türk Silahlı Kuvvetlerine önemli katkılar sağlayacak.

Otokar, bu proje için ARMA 8x8'in sahip olduğu üstün özelliklerini koruyup, ilave zorlu isterleri sorunsuzca karşılayan bir araç üretti.

ARMA Araç Ailesinin Lideri

ARMA araç ailesi 2006'da geliştirildi ve 2015 yılında ihracat başarısına ulaştı. Araç ailesinin kullanımı zamanla yaygınlaşırken, Birleşik Arap Emirliklerine yapılan 400 adetlik 8x8 araç satışı bu alandaki en önemli ihracat başarılarından birini oluşturdu. Yüksek seviyede balistik ve mayın koruması sağlayan zırhlı monokok gövde yapısı, farklı niteliklerde görev ekipmanı veya silah sisteminin entegrasyonuna izin veren modüler yapısıyla öne çıkan araç ailesinin lideri ARMA 8x8, modern muharebe sahasında ve barış gücü operasyonlarında orduların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyor.

Otokar, zaman içinde ortaya çıkan daha fazla koruma, daha fazla iç hacim ve daha büyük kule kullanımı gibi taleplere yanıt verebilmek için ARMA II 8x8'i geliştirdi. ARMA II 8x8'de birçok alt sistemi yerlileştiren Otokar, araca yerli motor entegrasyonunu da gerçekleştirdi. Yerli motorla teçhiz edilen Türkiye'nin ilk 8x8 aracı olan ARMA II 8x8, 720 beygir, 12,7 litre Ecotorq motor seçeneğiyle sunuluyor.