Türk Hava Kuvvetleri'nin kahramanları: Melek Filo

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı Amasya Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesindeki ‘Melek Filo' zorlu şartlarda mücadele etmek için haftanın her günü görev yapıyor.

Görev sırasında kaza geçiren pilotların ve personelin sağ salim kurtarılması için konuşlanan özel filo, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözbebeği ekipleri arasında gösteriliyor.

Pilot, arama - kurtarma ihtisaslı personel, uçuş tabibi ve uçuş teknisyeninden oluşup muhtemel bir ihbar için hazır bekleyen tim, bildirilen acil çağrı sonrası planlamanın ardından helikopterle hızlıca kurtarma operasyonuna başlıyor.

Zamanla yarışan tim, çok sayıda başarılı faaliyette bulundu. Batı Karadeniz'de 2021 yılında yaşanan sel felaketi ve 6 Şubat 2023'teki asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerde tahliye çalışmalarında aktif görev alan "Melek Filo", görev bölgesinde uçuş şartlarının uygun olduğu operasyonlarda da hayatlar kurtarıyor.

BORABOY GÖLÜ'NDE NEFES KESEN TATBİKAT

Uygulanan eğitimlerle personelin zinde olması sağlanıyor. Filonun Amasya'nın saklı cenneti Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nda gerçekleştirdiği kurtarma tatbikatı da izleyenleri büyüledi. Derin suyun içinde mahsur kalan bir vatandaş, zodyak bottan atlayan personel tarafından kurtarılarak sarkıtılan vinç yardımıyla helikoptere çıkartılıp ilk yardım müdahalesinin peşinden hastaneye ulaştırıldı.

"MİLLETİMİZİN BİZE İHTİYAÇ DUYDUĞU AN YANLARINDAYIZ"

203. Personel Kurtarma Filo Komutanlığında görev yapan Pilot Binbaşı Aydın, "Karadeniz Bölgesi'nde 7 gün 24 saat esasına göre personel kurtarma desteği sağlamaktayız. Bunun yanında aziz milletimizin bize ihtiyaç duyduğu her an en kısa zamanda yanlarında olmak daimi görevimizdir" dedi.

Aydın, "Amacımız Türkiye Cumhuriyeti'nin her yerinde milletimizin güven ve huzur içerisinde olması, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her zaman yanlarında olduğunun bilinmesidir" diye konuştu.