Türkiye'nin en büyük milli helikopteri! İşte TUSAŞ T925'in özellikleri

TUSAŞ T925 Helikopteri, 2017 yılında başlatılan Özgün Helikopter Programı kapsamında tasarlandı. Programın amacı, Türkiye'nin sivil ve askeri ihtiyaçlarını karşılayacak, yüksek performanslı, güvenilir ve rekabetçi bir helikopter üretmekti. TUSAŞ T925 Helikopteri, bu hedefe ulaşmak için gerekli tüm özelliklere sahip.

TUSAŞ T925 HELİKOPTERİ'NİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

TUSAŞ T925 Helikopteri, 10 ton ağırlığında, 15 kişi kapasiteli, çift motorlu bir helikopterdir. Helikopterin maksimum kalkış ağırlığı 10.500 kg, maksimum seyir hızı 306 km/sa, maksimum menzili 800 km ve maksimum tavan yüksekliği 6.096 metredir.

Helikopter, sivil ve askeri alanda çok amaçlı olarak kullanılabilir. Sivil alanda VIP taşımacılığı, arama-kurtarma, yangın söndürme, sağlık hizmetleri gibi görevlerde; askeri alanda ise nakliye, yakın hava desteği, komando taşıma, özel kuvvetler operasyonları gibi görevlerde kullanılabilir.

Helikopter, yerli ve milli bir platform olması nedeniyle Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre esnek bir şekilde tasarlanabilir ve geliştirilebilir. Helikopterin aviyonik sistemi, motoru, rotor sistemi, iniş takımı gibi kritik bileşenleri tamamen yerli üretimdir. Ayrıca helikopter, NATO standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

TUSAŞ T925 HELİKOPTERİ NE ZAMAN HİZMETE GİRECEK?

TUSAŞ T925 Helikopteri'nin ilk prototipi 2021 yılında tamamlanmış ve test uçuşlarına başlamıştır. Helikopterin test sürüşüne 2024 yılında başlanması planlanmaktadır. Helikopterin ilk müşterisi ise Türk Silahlı Kuvvetleri olacaktır.

TUSAŞ T925 Helikopteri, Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki başarılarının bir göstergesidir. Bu helikopter sayesinde Türkiye, hem kendi ihtiyaçlarını karşılayacak hem de dünya pazarında rekabet edebilecek bir ürüne sahip olacaktır.

KAYNAKLAR:

1- https://www.aa.com.tr/tr/savunma-sanayisi/turkiyenin-yeni-helikopteri-t925-ilk-kez-vitrine-cikti/2926017

2- https://www.savunmasanayist.com/tusas-t925-helikopterini-ilk-kez-sergiledi/

3- https://tr.wikipedia.org/wiki/TUSA%C5%9E_T-925

https://www.tusas.com/urunler/yeni-projeler/ozgun/10-ton-sinifi-genel-maksat-helikopteri-projesi