Türkiye’nin en güçlü silahı teste çıkıyor: 850 km’lik alanda test edilecek

Türkiye, savunma sanayisi alanında kritik hamlelerine kaldığı devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan en güçlü silahlardan...

Türkiye’nin en güçlü silahı teste çıkıyor: 850 km’lik alanda test edilecek
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Türkiye, savunma sanayisi alanında kritik hamlelerine kaldığı devam ediyor. Milli Savunma Sistemi Hisar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan en güçlü silahlardan biri olarak bilinen HİSAR-U (Siper) füzesinin bu hafta 850 kilometrelik alan içerisinde test edilmesi bekleniyor.

HİSAR-U (SİPER) KARADENİZ'DE TESTE ÇIKIYOR

Türkiye’nin en güçlü silahı teste çıkıyor: 850 km’lik alanda test edilecek - Resim : 1
Karadeniz’de 850 kilometrelik alanda NAVTEX/NOTAM ilan edilmesinin ardından gözler testinin gerçekleştirilmesi beklenen HİSAR-U (SİPER) füzesine dikildi. Türkiye’nin savunma sanayisi alanında kritik hamlelerinden birisi olan HİSAR-U (SİPER) sayesinde gök hudutlar, yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojiler ile korunacak. ASELSAN ve ROKETSAN iş birliği ile üretilen HİSAR-U (SİPER) füzesinin bu hafta içerisinde Karadeniz’de test edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Milli Hava Savunma Sistemi HİSAR # karadeniz # hava savunma # ASELSAN # roketsan
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