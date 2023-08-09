Türkiye’nin en güçlü silahı teste çıkıyor: 850 km’lik alanda test edilecek
Türkiye, savunma sanayisi alanında kritik hamlelerine kaldığı devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan en güçlü silahlardan...
Türkiye, savunma sanayisi alanında kritik hamlelerine kaldığı devam ediyor. Milli Savunma Sistemi Hisar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan en güçlü silahlardan biri olarak bilinen HİSAR-U (Siper) füzesinin bu hafta 850 kilometrelik alan içerisinde test edilmesi bekleniyor.
HİSAR-U (SİPER) KARADENİZ'DE TESTE ÇIKIYOR
Karadeniz’de 850 kilometrelik alanda NAVTEX/NOTAM ilan edilmesinin ardından gözler testinin gerçekleştirilmesi beklenen HİSAR-U (SİPER) füzesine dikildi. Türkiye’nin savunma sanayisi alanında kritik hamlelerinden birisi olan HİSAR-U (SİPER) sayesinde gök hudutlar, yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojiler ile korunacak. ASELSAN ve ROKETSAN iş birliği ile üretilen HİSAR-U (SİPER) füzesinin bu hafta içerisinde Karadeniz’de test edilmesi bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı