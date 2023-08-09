Türkiye’nin en güçlü silahı teste çıkıyor: 850 km'lik alanda test edilecek

Türkiye’nin en güçlü silahı teste çıkıyor: 850 km'lik alanda test edilecek. ASELSAN ve ROKETSAN iş birliği ile üretildi.

Türkiye’nin en güçlü silahı teste çıkıyor: 850 km'lik alanda test edilecek
Türkiye’nin en güçlü silahı teste çıkıyor
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Türkiye. savunma sanayisi alanında kritik hamlelerine kaldığı devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan en güçlü silahlardan biri olarak bilinen HİSAR-U (Siper) füzesinin bu hafta 850 kilometrelik alan içerisinde test edilmesi bekleniyor.

Karadeniz’de 850 kilometrelik alanda NAVTEX/NOTAM ilan edilmesinin ardından gözler testinin gerçekleştirilmesi beklenen HİSAR-U (SİPER) füzesine dikildi. Türkiye’nin savunma sanayisi alanında kritik hamlelerinden birisi olan HİSAR-U (SİPER) sayesinde gök hudutlar, yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojiler ile korunacak. ASELSAN ve ROKETSAN iş birliği ile üretilen HİSAR-U (SİPER) füzesinin bu hafta içerisinde Karadeniz’de test edilmesi bekleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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