Türkiye'nin ilk milli turbofan motoru TEI-TF6000 tanıtıldı

Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde başlatılan ve TUSAŞ sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında üretilen Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru TEI-TF6000'in tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin ilk milli turbofan motoru TEI-TF6000 tanıtıldı
Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru TEI-TF6000 tanıtıldı
Editör: Uğur Çam
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Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde başlatılan ve TUSAŞ sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında üretilen Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru TEI-TF6000'in tanıtımı yapıldı.

​​​​​​​Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi (TEI) tarafından yürütülen proje kapsamında geliştirilen TEI-TF6000, basın mensuplarına tanıtıldı.

Türkiye'nin ilk milli turbofan motoru TEI-TF6000 tanıtıldı - Resim : 1

Mobil test bremzesinde (test alanı) gösterilen ve Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru olma özelliğini taşıyan TEI-TF6000'in birinci prototip motorunun ilk ateşleme testi 27 Şubat'ta başarıyla gerçekleştirilmişti.

Daha sonra basın mensuplarına TEI'nin 50'nin üzerinde farklı askeri ve sivil motor programı için 2 binden fazla farklı motor parçasını ürettiği İleri İmalat Teknolojileri Binası gezdirildi.

Gazeteciler, TEI'nin depo seviyesi bakımları ve plansız depo seviyesi onarımlarını yaptığı NATO'nun AWACS uçaklarına ait TF33-PW-100A motorunu görme fırsatı da buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# milli motor # tusaş
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