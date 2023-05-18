Adıyaman seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi

Türkiye, 14 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Adıyaman'da hangi aday daha çok oy aldı? Adıyaman'da hangi parti daha çok oy aldı? İşte Seçim 2023 Adıyaman Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları...

Adıyaman seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
Son Güncelleme:

Türkiye, 14 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı için Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yarıştı.

2023 Adıyaman seçim sonuçları haberimizde. Adıyaman'da hangi aday daha çok oy aldı? Adıyaman'da hangi parti daha çok oy aldı? İşte Seçim 2023 Adıyaman Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları...

ADIYAMAN SEÇİM SONUÇLARI (SEÇİM 2023)

AÇILAN SANDIK (%) 100

28. DÖNEM CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

ADAYLAR ALDIĞI OY (%)
Adıyaman seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 1
Recep Tayyip Erdoğan
 66.20
Adıyaman seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 2
Kemal Kılıçdaroğlu
 31.24
Adıyaman seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 3
Sinan Oğan
 2.18

SİYASİ PARTİLER

PARTİLER ALDIĞI OY ORANI (%) VEKİL SAYISI
Adıyaman seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 4
Vatan Partisi
 0.10 0 
Adıyaman seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 5
AK Parti
 52.33 4
Adıyaman seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 6
MHP
 4.35 0
Adıyaman seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 7
CHP
 18.75 1
Adıyaman seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 8
İyi Parti
 0 0
Adıyaman seçim sonuçları: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Resim : 9
YSP
 12.01 0
# Adıyaman # seçim 2023 # 2023 seçimleri # genel seçimler # seçim sonuçları # erdoğan oy oranı # kılıçdaroğlu oy oranı # cumhur ittifakı oy oranı # millet ittifakı oy oranı
Afyonkarahisar seçim sonuçları - Seçim 2023 Ağrı seçim sonuçları - Seçim 2023 Aksaray seçim sonuçları - Seçim 2023 Amasya seçim sonuçları - Seçim 2023
Çok Okunanlar
1 Gezegen sisteminin dünya boyutundaki ikinci dünyası keşfedildi
2 Ertuğrul Gazi Kimdir?
3 TCG Anadolu ziyaret günleri ve saatleri
4 Seçim 2023
5 18 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları