14 Mayıs seçimlerinde 15 yeni ülkede sandık kurulacak: İşte o ülkeler!
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanacağı ülkelerin tespitine yönelik çalışmalar tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yener, 15 yeni ülkede daha sandık kurulacağını açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanacağı ülkelerin tespit edildiğini dile getiren Yener şu ifadeleri kullandı:
- 75 ülke ve 156 temsilcilikte vatandaşlarımızın oy kullanabileceği tespit edilmiş olup, 2018 yılında yapılan seçimlere ilaveten bu yıl yapılacak seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerektiği tespit edilmiştir.
Sandık kurulacak yeni ülkeler ise şöyle:
- Afganistan
- Belarus
- Brezilya
- Estonya
- Fas
- Kanada
- Kore Cumhuriyeti
- Libya
- Litvanya
- Malezya
- Nijerya
- Pakistan
- Portekiz
- Slovakya
- Tanzanya
Kaynak: TRT Haber
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