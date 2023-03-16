14 Mayıs seçimlerinde 15 yeni ülkede sandık kurulacak: İşte o ülkeler!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener açıklamalarda bulundu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanacağı ülkelerin tespit edildiğini dile getiren Yener şu ifadeleri kullandı:

- 75 ülke ve 156 temsilcilikte vatandaşlarımızın oy kullanabileceği tespit edilmiş olup, 2018 yılında yapılan seçimlere ilaveten bu yıl yapılacak seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerektiği tespit edilmiştir.