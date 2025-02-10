2028 seçimleri için ilk adaylar belli oldu!

Cine 1 TV’de katıldığı programda konuşan Uysal, adaylığını açıklarken Türkiye’nin karşı karşıya olduğu siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlara dikkat çekti. Demokrat Parti’nin köklü geçmişine vurgu yapan Uysal, ülkenin demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve adaletli bir yönetim anlayışına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Uysal, "Türkiye’nin Demokrat Parti’nin temsil ettiği değerlerle yeniden ayağa kalkması gerekiyor. 2028 seçimlerinde bu idealleri hayata geçirmek için Demokrat Parti’nin Cumhurbaşkanı adayıyım" dedi.

GÜLTEKİN UYSAL KİMDİR?

1976 yılında Afyonkarahisar’da doğan Gültekin Uysal, ilkokulu Gedik Ahmet Paşa İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Ortaöğrenimini İstanbul Özel Üsküdar Fazilet Erkek Lisesi’nde gördü. Üniversite eğitimi için ABD’ye giden Uysal, University of Houston’da Siyaset Bilimi eğitimi aldıktan sonra Bilkent Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü’nden mezun oldu.

Siyasi kariyerine 2003-2005 yılları arasında DYP Afyonkarahisar İl Başkanı olarak başlayan Uysal, 2005’te DYP Büyük Kongresi’nde Genel İdare Kurulu Üyeliğine seçildi. Demokrat Parti’de çeşitli görevlerde bulunan Uysal, 6 Mayıs 2012’de yapılan kongrede partinin Genel Başkanı oldu. 24 Haziran 2018 seçimlerinde Afyonkarahisar Milletvekili olarak TBMM’ye girdi.

ERBAKAN VE BABACAN DA CUMHURBAŞKANLIĞI YARIŞINA GİRİYOR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da partisinin Cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurdu. Ankara Kent Konseyi’nin düzenlediği "Söz Onda" programında konuşan Erbakan, 2023 seçim sürecinde adaylık sürecine girdiğini ancak yeterli imza toplayamayınca çekildiğini hatırlatarak, bu kez partisinin kendi adayını çıkaracağını belirtti. Erbakan, "Cumhurbaşkanı adayı olacağımı ifade etmem gerekir. Seçmenin ciddi bir beklentisi ve talebi var" dedi.

Öte yandan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Yeniçağ TV’de katıldığı "Kırmızı Koltuk" programında partisinin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Babacan, "Her partinin genel başkanı doğal Cumhurbaşkanı adayıdır. Eğer bir partinin genel başkanı 'Ben aday değilim' diyorsa, o partinin iddiası kalmaz. Ben DEVA Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayıyım" ifadelerini kullandı.