65 dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Meclis'teki 42 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan 65 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM'ye ulaştı. Fezlekeler, Meclis Başkanlığı'nca Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi. Komisyona gelen dosyalar arasında; HDP'den Batman milletvekilleri Ayşe Acar Başaran (2), Mehmet Rüştü Tiryaki, Feleknas Uca (2), Necdet İpekyüz, Tunceli Milletvekili Alican Önlü (2), İstanbul Milletvekilleri Musa Piroğlu, Dilşat Canbaz Kaya, Erol Katırcıoğlu, Züleyha Gülüm, Şırnak Milletvekilleri Nuran İmir (2), Hasan Özgüneş, Mardin Milletvekilleri Pero Dundar (2), Ebru Günay (2), İzmir Milletvekili Murat Çepni (2), Hakkari Milletvekilleri Sait Dede (3), Diyarbakır Milletvekilleri Dersim Dağ (2), Remziye Tosun (2), Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Şanlıurfa Milletvekilleri Ayşe Sürücü (2), Nusrettin Maçin, Nimetullah Erdoğmuş, Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Ağrı Milletvekilleri Dirayet Dilan Taşdemir, Berdan Öztürk, Abdullah Koç, Muş Milletvekilleri Gülüstan Koçyiğit (2), Şevin Coşkun (2), Van Milletvekilleri Murat Sarısaç (4), Sezai Temelli (3), Muazzez Orhan Işık (2), Tayyip Temel (3), Siirt Milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Sıdık Taş ve Mersin Milletvekili Rıdvan Turan'a ait dosyalar yer aldı. Ayrıca İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ (2), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz ile CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'a (2) ait dosyalar bulunuyor.