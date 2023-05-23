ABD PKK ve FETÖ Kılıçdaroğlu tarafında: “Peki siz ne yapacaksınız?”

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Aydınlık Gazetesi’nde kritik seçimi analiz etti. Perinçek makalesinde, “ABD’nin talimatı: Erdoğan’ı yıkın! Peki siz ne yapacaksınız?” başlığını kullandı.



Perinçek, ABD’nin 15 Temmuz’da 2016’da Erdoğan yönetimini silahla yıkma girişiminin Vatan Partisi’nin kararlı tavrı, milletin direnişi ve Türk Ordusunun silahla bastırması karşısında yenildiğini belirtti. ABD’nin 2020'de Tayyip Erdoğan’ı seçimle devirme stratejisine yöneldiğini ve bunu bizzat Biden’ın ağzından açıkladığına dikkat çeken deneyimli siyasetçi "ABD bu seçimde açıkça Kemal Kılıçdaroğlu’nun tarafında" ifadelerini kullandı.



28 Mayıs’ta iki seçenek olduğunu vurgulayan Perinçek, “seçmene ABD’nin Türkiye planları karşısında siz ne yapacaksınız?” diye seslendi.



Perinçek, "Boş oy kullanarak iki adaya da tavır alalım" görüşlerine de karşı çıktı.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek makalesini “Bu durumda ABD ile Türkiye arasındaki cepheleşmede alınacak tavrı yarına bırakmanın bir anlamı kalmıyor” ifadeleri ile noktaladı.