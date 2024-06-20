AK Parti bayram sonrası kampa giriyor! Ana gündem 31 Mart seçimleri

Siyasetin gündemi Kurban Bayramı sonrası hızlanacak. AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısı ile başlayacak AK Parti belediye başkanları kampı, 30 Haziran'da başlayacak. Kızılcahamam'da yapılacak kampın ana gündemi yerel seçimler olacak.

AK Parti bayram sonrası kampa giriyor! Ana gündem 31 Mart seçimleri
Editör: Uğur Çam

AK Parti Kızılcahamam'da kampa giriyor. 30 Haziran'da başlayacak kamp 2 Temmuz'da sona erecek. Kampın ilk gününde genel başkan vekilleri belediye başkanları ile tecrübe paylaşımı yapacak. Ardından genel merkez yönetimi bölgelerindeki belediye başkanlarıyla eşgüdüm toplantıları yapacak.

Türkiye Gazetesi'nin verdiği bilgilere göre ikinci oturuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Erdoğan, basına açık şekilde belediye başkanlarına hitap edecek. Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı devam edecek. Genel istişare ve değerlendirme yapılacak. 

Kampın ana gündemini ise 31 Mart 2024 yerel seçimleri oluşturacak.

"Bozdoğan-43" operasyonu yapıldı! Kırmızı ve turuncu kategorideki 5 terörist etkisiz hâle getirildi"Bozdoğan-43" operasyonu yapıldı! Kırmızı ve turuncu kategorideki 5 terörist etkisiz hâle getirildiGündem
# ak parti # yerel seçimler
Çok Okunanlar
Akaryakıta peş peşe zam geliyor! İşte 20 Haziran akaryakıt fiyatları
Akaryakıta peş peşe zam geliyor! İşte 20 Haziran akaryakıt fiyatları
Dünya'da yurt dışı çıkış harcı ne kadar? Hangi ülke hangi yöntemi uyguluyor?
Dünya'da yurt dışı çıkış harcı ne kadar? Hangi ülke hangi yöntemi uyguluyor?
ABD'de ortaya çıkan gizemli monolit! Las Vegas polisi duyurdu
ABD'de ortaya çıkan gizemli monolit! Las Vegas polisi duyurdu
Konut kredilerinde faiz oranları ne kadar?
Konut kredilerinde faiz oranları ne kadar?
FETÖ'den NATO Zirvesi öncesi hamle!
FETÖ'den NATO Zirvesi öncesi hamle!
Öne Çıkanlar ALMANYA'DA PKK'YA DESTEK ARTIYOR! MİLYONLARCA EURO TOPLANIYOR! | ULUSAL HABER ALMANYA'DA PKK'YA DESTEK ARTIYOR! MİLYONLARCA EURO TOPLANIYOR! | ULUSAL HABER ABD'de ortaya çıkan gizemli monolit! Las Vegas polisi duyurdu ABD'de ortaya çıkan gizemli monolit! Las Vegas polisi duyurdu