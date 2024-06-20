AK Parti bayram sonrası kampa giriyor! Ana gündem 31 Mart seçimleri

AK Parti Kızılcahamam'da kampa giriyor. 30 Haziran'da başlayacak kamp 2 Temmuz'da sona erecek. Kampın ilk gününde genel başkan vekilleri belediye başkanları ile tecrübe paylaşımı yapacak. Ardından genel merkez yönetimi bölgelerindeki belediye başkanlarıyla eşgüdüm toplantıları yapacak.

Türkiye Gazetesi'nin verdiği bilgilere göre ikinci oturuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Erdoğan, basına açık şekilde belediye başkanlarına hitap edecek. Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı devam edecek. Genel istişare ve değerlendirme yapılacak.

Kampın ana gündemini ise 31 Mart 2024 yerel seçimleri oluşturacak.