AK Parti Grubunun İBB Başkanvekili adayı belli oldu

İBB AK Parti Grubu'ndan yapılan açıklamada İBB Başkanvekili adayı açıklandı.

AK Parti Grubunun İBB Başkanvekili adayı belli oldu
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İBB AK Parti Grubu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"AK Parti Grubunun İBB Başkanvekili adayı  Grup Başkanvekilimiz Zeynel Abidin Okul olmuştur." 

ZEYNEL ABİDİN OKUL KİMDİR? 

Zeynel Abidin Okul, 1968 yılında İstanbul'un Beşiktaş İlçesi'nde dünyaya geldi.

İlköğretim ve Ortaokul tahsilini Ortaköy'de tamamlamış ardından Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu.

Üniversite eğitimini ise Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden İnşaat Mühendisi olarak tamamladı.  

Zeynel Okul, Adalet ve Kalkınma Partisi Beşiktaş İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.

2014 yılında AK Parti'den İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı olmuş ancak seçimi kazanamamıştı.

2024 yılında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, AK Parti'nin grup başkanvekilliği getirildi.

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