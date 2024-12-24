AK Parti İstanbul'da değişime gidiyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin yeniden aday olmayacağını duyurmasının ardından parti teşkilatı toplanarak yeni adayı belirledi. Partinin 8. Olağan İl Kongresinde Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in İl Başkan adayı olacağı duyuruldu.

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AK Parti İstanbul'da değişime gidiyor
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AK Parti'nin 8 Şubat'ta yapılacak İstanbul İl Kongresi'nde yeniden aday olmayacağını duyuran Osman Nuri Kabaktepe yerine geçecek ismi açıkladı. Parti teşkilatı toplanarak ortak karar aldı.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerine aday olacak ismin Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir olacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile Dolmabahçe ofisinde görüşme yapmıştı.

Öte yandan AK Parti kaynakları İstanbul'un ilçelerinde de değişim olacağı bilgisini verdi. 39 ilçesi bulunan İstanbul'da Esenler, Güngören başta olmak üzere 15-20 ilçe başkanının değişeceği ifade edildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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