AK Parti Kurucularından ve eski bakan Hüseyin Çelik: "AK Parti fabrika ayarlarına dönmeli"

AK Parti Kurucularından ve eski bakan Hüseyin Çelik, AK Parti'nin 2015 sonrası milli yönelimini hedef aldı. "AK Parti fabrika ayarlarına dönmeli" diyen Çelik, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'a yönelik “Komünist bozuntusu. Ne idüğü belirsiz adam" ifadelerini kullandı. Cumhur ittifakını da hedef alan Çelik "MHP ile olan ittifak AK Parti’ye çok büyük zararlar vermiştir." dedi.





AK Parti içindeki neoliberal-batıcı kanat ile 2015 sonrası milli yönelimi benimseyen isimler arasındaki tartışma genişliyor. AK Parti kurucularından olan eski bakan Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ve Cumhur ittifakını hedef aldı.

Bir medya kuruluşuna röportaj veren Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrası açıklamalarına değinerek "AK Parti fabrika ayarlarına dönmelidir." dedi.

"NE İDÜĞÜ BELİRSİZ ADAM"

Çelik, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un "iktidar içinde yer alan neo-liberal batıcılar" ifadelerini de hedef aldı. Çelik "Komünist bozuntusu. Ne idüğü belirsiz adam" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu duruma müdahale etmediğini söyleyen Çelik, "O insanların ve kitlelerin gönlünü kırmış olur." dedi.

"SEÇİMİ SORUMLUSU İTTİFAK"

Çelik MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı'na yönelik açıklamalar da yaptı. Çelik AK Parti’nin seçim yenilgisinde MHP’yle ittifakın büyük rolü olduğunu söyleyerek "AK Parti’ye giden Kürt oylarının dip yapmasının altında da bu ittifak yatıyor. MHP ile olan ittifak AK Parti’ye çok büyük zararlar vermiştir." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Fuat Uğur Mehmet Uçum'un açıklamalarındaki isimlerin Numan Kurtulmuş ve Efkan Âlâ olduğunu söylemiş fakat bir yanıt gelmemişti.