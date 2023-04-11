AK Parti'de adaylık krizi: "Cumhurbaşkanım istifanın eşiğindeyiz..."

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, 26 parti milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

Listelerle ilgili tartışmalar devam ederken, aslen Tokatlı olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Ordu'dan 1. sıradan aday gösterilmesi de parti içinde tepkilere neden oldu.

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla illerindeki milletvekili aday listesine tepki gösterdi.

Tomakin konuya dair ilk paylaşımında "Yüzyılın seçimine yaklaşık bir ay kaldı. Aday listelerimiz Genel Merkez tarafından ilan edildi ancak İl Başkanı olarak bulunduğum şehirde sorumluluğu üzerinde taşıyan birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor.” İfadelerini kullandı.

Paylaşımlarını sürdüren Tomakin istifanın eşiğinde olduğunu belirtirken şunları kaydetti: