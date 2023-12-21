AK Parti'den Ankara İçin Sürpriz Aday! Kulislere Bomba Gibi Düştü...

Yerel seçimler yaklaşırken partiler de tam gaz adaylık çalışmalarına hız verdi.

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na karşı AK Parti'nin çıkaracağı adayın ya Murat Kurum ya Tevfik Göksu ya da Fahrettin Koca olması bekleniyor. Ankara için ise Turgut Altınok'un adı geçiyordu.

Kulislere yansıyan iddiaya göre Ankara için eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ikna edildiği öne sürüldü.

Gazeteci Kenan Taş, Ankara için eski bakanlardan Ziya Selçuk'un ikna edildiği iddiasını paylaştı. 1961 yılında Ankara'da doğan Ziya Selçuk, 2018 ile 2021 yılları arasında Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapmıştı.

İsmet Yılmaz'ın yerine Milli Eğitim Bakanlığı görevine gelen Ziya Selçuk, daha sonra görevi Mahmut Özer'e devretmişti. Ziya Selçuk, 6 Ağustos 2021 tarihinde görevinden istifa etmişti.