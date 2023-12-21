AK Parti'den Ankara İçin Sürpriz Aday! Kulislere Bomba Gibi Düştü...

Aralık sonu büyükşehir ve diğer illerdeki belediye başkan adaylarını açıklayacak olan AK Parti'de eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Ankara'dan aday olması için ikna edildiği öne sürüldü.

AK Parti'den Ankara İçin Sürpriz Aday! Kulislere Bomba Gibi Düştü...

Yerel seçimler yaklaşırken partiler de tam gaz adaylık çalışmalarına hız verdi.

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na karşı AK Parti'nin çıkaracağı adayın ya Murat Kurum ya Tevfik Göksu ya da Fahrettin Koca olması bekleniyor. Ankara için ise Turgut Altınok'un adı geçiyordu.

Kulislere yansıyan iddiaya göre Ankara için eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ikna edildiği öne sürüldü.

Gazeteci Kenan Taş, Ankara için eski bakanlardan Ziya Selçuk'un ikna edildiği iddiasını paylaştı. 1961 yılında Ankara'da doğan Ziya Selçuk, 2018 ile 2021 yılları arasında Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapmıştı.

İsmet Yılmaz'ın yerine Milli Eğitim Bakanlığı görevine gelen Ziya Selçuk, daha sonra görevi Mahmut Özer'e devretmişti. Ziya Selçuk, 6 Ağustos 2021 tarihinde görevinden istifa etmişti.

# ak parti # ankara # aday
Çok Okunanlar
Fatih Sultan Mehmet'in Defteri Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Fatih Sultan Mehmet'in Defteri Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
7 Bin 500 TL Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Zamlı Maaşı Açıkladı...
7 Bin 500 TL Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Zamlı Maaşı Açıkladı...
Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Açıklandı!
Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Açıklandı!
21 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları
21 Aralık 2023 Resmi Gazete Kararları
Babasını Öldürüp Sobada Yaktı! O İlde Korkunç Olay...
Babasını Öldürüp Sobada Yaktı! O İlde Korkunç Olay...
Öne Çıkanlar Asgari ücret ne kadar olacak?│Gün Ortası - Ali Fuat Gökçe, Serhat Latifoğlu, Hikmet Baydar #canlı Asgari ücret ne kadar olacak?│Gün Ortası - Ali Fuat Gökçe, Serhat Latifoğlu, Hikmet Baydar #canlı Ayaklarınız Sürekli Kaşınıyorsa Dikkat! Ayaklarınız Sürekli Kaşınıyorsa Dikkat!