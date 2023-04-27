AK Parti'den HÜDA PAR'ı perdeleme çabası

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Biz ittifakı, sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli, Sayın Destici ve Sayın Erbakan ile yaptık. HÜDA Par ile ittifakımız yok” dedi.

AK Parti HÜDA PAR ortaklığını perdelemeye çalışıyor. Tepkilerin artması üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tarafından “HÜDA PAR Cumhur İttifakında değil” açıklaması yapıldı.

Turan’a NTV yayınında HÜDA PAR soruldu. Bülent Turan da “HÜDA PAR’ın ittifak protokolünde yer almadığı” yanıtını verdi.

Turan, “HÜDA PAR ittifak yok” dedi. Ancak dört HÜDA PAR’lı seçilecek sıralardan AK Parti milletvekili adayı gösterildi.

HÜDA PAR’ın varlığı Cumhur İttifakı üyeleri MHP ve Büyük Birlik Partisi’nin tabanında da huzursuzluk yaratıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili adayı Celal Adan, HÜDA PAR’ın adaylarının AK Parti listelerinde olduğunu vurguladı.

Rahatsızlıklara rağmen, Türk bayrağı ile Türk milleti kavramlarına muhalefet eden, Türkiye’nin idari yönetim şekline karşı olan etnik temelde programa sahip HÜDA PAR’a AK Parti sahip çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim mitinglerinde, bayram namazında, hatta TCG Anadolu’nun protokol fotoğrafında da HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı ile yan yana poz veriyor.

MHP ve Büyük Birlik Partisi cephesi de “HÜDA Par ile ne görüşürüz ne de yan yana geliriz” diyor. Ancak buna rağmen TCG Anadolu’nun üzerinde ise birlikte fotoğraf veriyor.