AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret: Cumhur İttifakı genişliyor mu?

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret: Cumhur İttifakı genişliyor mu?
AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret / Ankara / 2023
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, saat 18.00'de Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde Fatih Erbakan ile bir araya geldi.  Erbakan ve AK Parti heyeti basına kapalı olarak görüşmek için toplantıya geçti.

Cumhur İttifakı'na, yeni partilerin katılacağı iddiası sonrası ziyaretin gerçekleşmesi dikkat çekti. 

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