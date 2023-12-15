AK Parti'nin Adayları Ne Zaman Açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarih Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, bu hafta içerisinde AK Parti'nin büyükşehir adaylarını belirlemek için görüşmelere devam edeceklerini aktardı. Erdoğan, "İnşallah Aralık ayının sonuna doğru da birinci derecede büyük şehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız" dedi. Erdoğan, bazı illerin adaylarını da geciktirmeden açıklamayı hedeflediklerini aktardı.

F-16 Satışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine değindi. Erdoğan görüşmede F-16 satışı ile ilgili konuştuklarını aktardı. Erdoğan," F-16 ile ilgili gelişmeler konusunda Biden kendisinin olumlu olduğunu ve bununla ilgili olarak da kongreye her türlü teklifi yapmaya hazır olduğunu söylüyor." dedi.

İsveç'in NATO'ya Alınması

Erdoğan, Biden ile görüşmelerinin bir diğer ana başlığının İsveç'in NATO üyelik süreci olduğunu belirtti. Erdoğan, "Özellikle İsveç konusundaki yaklaşımımız bizim parlamentomuzun vereceği kararı önemsediklerini söylediler. Biz de İsveç konusunda dürüst bir yaklaşım içerisinde olduğumuzu yeter ki terör ile ilgili yaklaşımlarını kontrol altına alsınlar bunun dışında bizler Meclis olarak şu anda komisyondan zaten geçti." dedi.

İsrail'in Gazze'ye Gerçekleştirdiği Saldırılar

Erdoğan, Biden ile Gazze konusunu da görüştü. Konuyla ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Biden ile Gazze konusunu ele aldık. Gazze'deki gelişmelerde 18 bini aşkın çocuk kadın yaşlı öldü. Okullar camiler bunun yanında kiliseler yıkıldı. Bunların ne denli insani olduğunu ve bu noktada 'Amerika'nın buraya müdahil olması gerekir, sizin müdahil olmanız gerekir' dedik." ifadelerini kullandı. Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

- Buna sizin müdahil olmamanız halinde tabii bir insanlık suçu var. Bizim de burada elimiz kolumuz bağlı duramayız. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.