Altılı Masa'da "Sadullah Ergin" çatlağı: Turan Çömez'den zehir zemberek açıklamalar

Milletvekili aday listeleri Millet İttifakı'nda kaos yarattı. DEVA Partili Sadullah Ergin ile başlayan tartışmalar giderek büyüyor.

İttifak içinde özellikle DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP Milletvekili adayı olarak gösterilmesi kargaşaya neden oldu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Danışmanı Turhan Çömez'den ittifak ortaklarına tepki geldi.

Halk TV yayınına katılan Çömez, ''Hesaplaşacağız'' dedi.