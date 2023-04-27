Altılı Masa'da "Sadullah Ergin" çatlağı: Turan Çömez'den zehir zemberek açıklamalar

Millet ittifakındaki liste tartışması büyüyor. Özellikle DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP Milletvekili adayı olarak gösterilmesi ittifakta kriz yarattı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Danışmanı Turhan Çömez'den ittifak ortaklarına tepki geldi. Çömez, ''Hesaplaşacağız'' dedi.

Altılı Masa'da "Sadullah Ergin" çatlağı: Turan Çömez'den zehir zemberek açıklamalar
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Milletvekili aday listeleri Millet İttifakı'nda kaos yarattı. DEVA Partili Sadullah Ergin ile başlayan tartışmalar giderek büyüyor.

İttifak içinde özellikle DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP Milletvekili adayı olarak gösterilmesi kargaşaya neden oldu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Danışmanı Turhan Çömez'den ittifak ortaklarına tepki geldi.

Halk TV yayınına katılan Çömez, ''Hesaplaşacağız'' dedi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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