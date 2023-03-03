Altılı Masa'nın aday krizine Vatan Partisi'nin yorumu: "Ha Ali Veli, ha Veli Ali!"
Altılı Masa'daki adaylık krizi zirveye tırmandı. artışmalar sürerken Vatan Partisi'nden dikkat çeken bir çıkış geldi. Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan "Masanın adayını da Türkiye düşmanı programını da sık sık hava ile tokalaşan aşağıdaki kişi belirliyor." dedi.
Altılı Masada adaylık krizi büyümeye devam ediyor. Ortak adayda anlaştıklarını açıklasalar da anlaşamadıkları aksine kavgaya tutuştukları görüldü. Tartışmalar sürerken Vatan Partisi'nden dikkat çeken bir çıkış geldi.
"HA ALİ VELİ, HA VELİ ALİ!"
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan sosyal medya hesabından Altılı Masa'nın adayının ABD tarafından belirlendiğini söyledi. Reyhan, "Masayı anlamak için, oraya bakmak yeterli. Kuklacı daha önemli." dedi.
#AltılıMasa'nın adayını zerre merak etmiyorum. Ha Ali Veli, ha Veli Ali. Ha Ayşe Fatma, ha Fatma Ayşe.— Utku Reyhan (@UtkuReyhan_) March 2, 2023
Masanın adayını da Türkiye düşmanı programını da sık sık hava ile tokalaşan aşağıdaki kişi belirliyor.
Masayı anlamak için, oraya bakmak yeterli. Kuklacı daha önemli. pic.twitter.com/ewu1OVvFW8