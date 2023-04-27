Ankara'da dayı aramaya son! Oylar Vatan Partisi'ne

Vatan Partisi Öncü Gençlik, 14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimlerinde ilk kez oy kullanacak 6 milyon gence çağrı yaptı. Öncü Gençlik Genel Başkanı Barış Demiralay, dün partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında kamudaki torpil düzeninin sona erdirilmesi için Vatan Partisi’nin Meclis’e girmesi gerektiğini belirterek oy çağrısında bulundu.

Gençliğin 14 Mayıs’taki seçimlerden beklentisini dile getiren Demiralay, Vatan Partisi’nin gençliğin taleplerine yönelik çözümlerini anlattı.

Demiralay, gençlerin oyunun çöpe gitmemesi için yapılacakları şöyle aktardı:

"SİSTEM PARTİLERİNİN DEVRİ BİTTİ"

- Vatan Partisi’ne vermediğiniz her oy boşa gidecek. Çünkü mevcut düzenin sonuna geldik. Evet Vatan Partisi dışındaki partilere verilecek her oy çöpe gidecek oydur.

- Çünkü bu yıkılan sistemin, Türkiye’yi yönetemeyen, Türkiye’nin kaynaklarını yağmalayan, bizi işsiz ve geleceksiz bırakan, Meclis’e bölücü partileri terör partilerini sokan bu partilerin devri bitti.

- Mülakatta elenen, atama bekleyen binlerce gencin, sınavda yüksek not alıp mülakatta yüzüne bile bakılmayan binlerce gencin, o mülakatlarda neden başarısız olduğunu bilmeyen binlerce gencin, diplomasıyla kapı kapı dolaşan binlerce gencin haykırışı yükseliyor.

- Kamuda iş görüşmesi için bekleyen gençlerin yüzüne bakıyorsunuz hepsi umutsuz. Bu düzende 100 kişi işe alınacaksa 99’u çoktan belli.

- Bu düzende seni işe sokmak için rüşvet alanları da bulursunuz işe soktuğu gencin maaşına göz dikeni de bulursunuz.

- Herkes kendi torpilini aramanın, bir referans bulmanın derdine düştü. Fakat bu sistemde torpilin de torpili var. Bu sistemde başarı değil torpil yarışıyor.

- Siyasi partiler, belediyeler ticarethane oldu, ihale bürosu oldu. İhale için oraya gideceksiniz. Pastadan pay kapmak için oraya gideceksiniz. Milletvekilleri, belediye başkanlıkları, partilerin il/ilçe başkanlıkları adete iş bulma kurumu oldu. Kimlere mi? Yine kendi yandaşlarına ve rüşvet aldıkları kişilere.

- Sen onlar için bir genç değilsin. Sen onlar için sadece bir oysun, bir puansın, bir malzemesin, vitrinde bir süssün aslında. Günü gelince tıpış tıpış sandığa gitmeni istedikleri bir oydan ibaretsin.

- Sen ne istersen iste kendi ezberlerinden bahsederler sana. Bulurlar sana da bir yer o süslü, gösterişli, samimiyetsiz masalarında. Oyunu satmanı isterler senden bir internet paketi, bir oyun konsoluna. Ama seçim geçince bir bakmışsın ne liyakat kalmış ne iş ne işe yarar bir diploma.

- Bu sistemin partilerine, seni işsiz bırakan, seni yoksul bırakan, senin eğitiminden, geleceğinden çalan bu partilere mecbur değilsin. Seni diplomanla baş başa bırakan, mülakat kuyruklarında yalnızlığa terk eden bu sistemin partilerine mecbur değilsin.

"DEVLETİN MALINI YİYENLERE MECBUR DEĞİLSİNİZ"

- Gözümüzün önünde ‘devletin malı deniz yemeyen keriz’ diyenlere mecbur değilsin.

- Göreve geldikten sonra zenginleşenlere, halkın paralarıyla sofralar kuranlara mecbur değilsin.

- Çünkü bu torpil düzenini yıkacak irade Vatan Partisi’nde var. Devletçi, halkçı irade Vatan Partisi’nde var. Milletin malına mülküne çökenlerin, yağmacıların gırtlağına konacak irade Vatan Partisi’nde var.

- Gençlerin işine emeğine göz dikenleri süpürüp atacak irade Vatan Partisi’nde var. Bizim olan kaynakları yağmalayanların çarkına çomak sokacak irade Vatan Partisi’nde var.

- Torpil ve rüşvetin kökünü kazımaya kararlıyız! Türk genci çalışmak, iyi eğitim almak, alın teri dökmek için torpil aramak zorunda kalmayacak.

- Ücretsiz eğitim diye yutturulup okulun ilk haftası ikinci el kitap, not diye sahaf sahaf dolaşmayacak. Eğitim masrafları için yarı zamanlı işlerde çalışmak zorunda kalmayacak.

- Başını sokacağı bir yurt bulabilmek için binlerce lira dökmeyecek. Bu yozluk, bu çürüme son bulacak.

"TÜRKİYE’NİN KADROLARI VATAN PARTİSİ’NİN KADROLARIDIR"

- Vatan Partisi bu seçimlere bakanlıklıları, koltukları, makamları, malları, müdürlükleri, belediyeleri, bölüşmek için girmiyor. Bakın şu düzen partilerin geçmişlerine, hepsi burunlarına kadar liyakatsizliğe, yolsuzluğa, haksızlığa batmışlar.

- Vatan Partisi bu seçimlere kendi adamlarını, kendi yakınlarını yerleştirmek için girmiyor. Öyle bir beklentisi olanı Vatan Partisi’nde bulamazsın. Türkiye’nin kadroları Vatan Partisi’nin kadrolarıdır.

Vatan Partisi Türkiye’yi bu milletin çalışkan, namuslu, fedakar, tertemiz, alnı açık, başı dik vicdanlı ve nitelikli kadrolarıyla yönetecek. Vatan Partisi yokluğu, işsizliği, sefaleti değil, emeği, erdemi, huzuru paylaştıracak, işleri yeteneğe göre dağıtacak.

"Z KUŞAĞI GÖMLEĞİ GİYDİRMEYİ DENEDİLER"

- Yıllardır ilk kez oy verecek gençleri bir torbaya doldurdular. Gençleri bir o kalıba soktular, bir bu kalıba soktular. Baktılar gençlik bir kalıba girmiyor bu sefer Z kuşağı diye bir deli gömleği giydirmeyi denediler. Hepsi senin tertemiz, onurlu oyunu havuzlamak içindi. Biz hepsini yırttık attık.

- Senin ise aylardır aklında bir soru var. İlk oyunu kime vereceğini düşünüyorsun. Hepimiz büyüklerimizden dinledik. İlk oyunu unutmazsın. Kimisinin ilk oyu pişmanlıktır, dizlerini dövmektir.

- Kimisinin ilk oyu ise gururla haykıracağı, göğsünde taşıyacağı bir madalyadır. Şimdi o onurlu oyu kullanmanın vakti yaklaşıyor. Seni cesur olmaya davet ediyoruz.

- Türkiye’yi çözümsüzlüğe, kendini geleceksizliğe sürüklemek mi istersin? Yoksa Türkiye’yi yönetmek, senin dilinden konuşanları, senin gözünden görenleri Meclis’e taşımak, bu torpil, kayırma düzenine son vermek mi istersin! O zaman oyunu Vatan Partisi’ne vereceksin.

"VATAN PARTİSİ BÜTÜN GENÇLERİ EL ÜSTÜNDE TUTACAK"

Demiralay, torpil için “Ankara’da dayı aramayacaksınız” diyerek şunları vurguladı:

- Ankara’da dayınız yoksa Meclis’te Vatan Partisi var diyeceksiniz. Vatan Partisi Meclis’te olursa Ankara’da dayı aramayacaksınız. Kimsenin sizi kayırmasına, önünüzü açmasına muhtaç olmayacaksınız.

- Vatan Partisi’nin yönettiği Türkiye bütün evlatlarını bütün gençlerini kayıracak, el üstünde tutacak, geleceğine sahip çıkacak. Hakettiğiniz göreve gelmek, hakettiğiniz eğitimi almak ve iş için kırk takla atmak zorunda kalmayacaksınız. O malum partilerin il başkanlıklarında, makam kapılarında kul olmayacaksınız, kimsenin avucuna, gözünün içine bakmayacaksınız.

- Vatan Partisi bütün belediyelerin bütün müdürlüklerin bütün kurumların Bakanlar Kurulunun, Beştepe’nin, o Beştepe’deki danışmanların kapısına asacağı slogan bugünden bellidir, “Torpil işlemez! Kartvizit geçmez! Rüşvet sökmez! Liyakat Liyakat Liyakat!”

203 GENÇ VATAN PARTİSİ’NDEN ADAY

Seçimlere en fazla genç adayın Vatan Partisi’nden gösterildiğini vurgulayan Demiralay şöyle devam etti:

- Biz Vatan Partisi’nin genç milletvekili adaylarıyız. Bu seçime Vatan Partisi geçen seçimlerde olduğu gibi en çok genç adayla giriyor. Adaylarımızın 203’ü 40 yaşının altında. 80’i ise üniversite öğrenci. Yani Türkiye’nin hemen hemen her ilinde gençleri Meclis’te temsilcisi olacak bir aday Vatan Partisi var.

- Hepsi gençlik hareketine önderlik eden, senin sınıfından, senin okulundan seninle aynı derdi paylaşan gençler. Üniversiteleri vatanseverliğin kalesi yapan, PKK ve FETÖ’ye göz açtırmayan liderler. Amerikan askerinin başına çuval geçiren yiğitler.