Aydın'da CHP'den Özlem Çerçioğlu istifası! Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay partisinden ayrıldı

Aydın'ın Efeler İlçesi Belediye Başkanı Fatih Atay, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Atay, açıklamasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye ve açtıkları yerlere ziyarete gelmediğini belirtti. Atay, Özlem Çerçioğlu'nun Büyükşehir adaylığının da parti tüzüğüne aykırı bir biçimde açıklandığını söyledi.

Fatih Atay, Aydın teşkilatının Özlem Çerçioğlu liderliğinde kendisine karşı tavır aldığını söyledi.

Atay, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özlem Çerçioğlu'nun başarılarını örnek göstermesine ise, "Beni karıştırma" "diyerek tepki gösterdi. Atay, Çerçioğlu hakkında bir çok dava açıldığını hatırlattı. Buna karşılık kendisi hakkında açılan tek dava olan jeotermal davasının kendisi için bir madalya olduğunu ifade eden Atay, partililerin Efeler Belediyesi açılışlarına Özlem Çerçioğlu'ndan korktukları için katılamadıklarını söyledi.

Aydın'da CHP değil Özlem Çerçioğlu Partisi olduğunu savunan Atay, partisinden istifa ettiğini söyleyerek yola bağımsız olarak devam edeceğini ifade etti.