AYM'nin Can Atalay Kararına İlk Tepki! MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız Konuştu

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay ile ilgili verdiği karar tartışma yarattı. Can Atalay'ın hak ihlaline karar veren AYM, ikinci kez aynı kararı aldı. Daha önce HDP'nin kapatılması davasında ve HDP'nin hesaplarına konan blokenin seçim öncesi kaldırılması kararlarında eleştirilerin odağı haline gelen AYM'ye ilk tepki MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan geldi.

"Başka Türlü Bir Karar Beklemiyorduk"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yaptığı açıklamada Anayasa Mahkemesi'nden başka türlü karar beklemediklerini ifade etti. Yıldız, "Heyet aynı, dosya aynı, taraf aynı. Ne bekleyecektik?" dedikten sonra sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

- Yine ihlal kararı verdi. Ancak kararı nereye gönderecek, önemli olan o. Eğer 13. Ağır Ceza'ya gönderirse o da Yargıtay 3. Dairesi'ne gönderecek. Yargıtay 3. Dairesi'nin aldığı karar da belli. Yargıtay ile AYM arasındaki bu meseleyi halletmemiz lazım. Hukuken bir çözüm bulunması lazım. Kararı görmedim ama ihlal gerekçesi de aynıdır.

"AYM Kararları Bağlayıcıdır Ama Yargıtay Kararları da Bağlayıcıdır"

Yıldız, 14. madde ile ilgili tartışmalara ilişkin de konuştu. AYM'nin olduğu kadar Yargıtay'ın da kararlarının bağlayıcı olduğunu belirten Yıldız şunları söyledi:

- AYM'nin atladığı bize göre şu var; 14'üncü maddede belirsizlik var diyor. Onu bir belirsizlik olarak yorumluyor ama eğer belirsizlik dersek soruşturması seçimden önce başlamış terör örgütü üyelerini Meclis'e taşırız ve bunun önünde hiçbir engel kalmaz. AYM kararları evet, bağlayıcıdır. Ama Yargıtay kararları da bağlayıcıdır. AYM kararlarının gerekçesi bana göre doğru değil. Nasıl açıklayacağız bu belirsizliği? Devletin güvenliğine karşı suçlar kanunla düzenlenir. Bu kanunlar Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'dur. Çok açık. Oraya bakıp görmeleri gerekir.