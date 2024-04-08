AYM’nin yeni başkanı ‘FETÖ’ kararına katılmadı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığına seçilen AYM İkinci Bölümü Başkanı Kadir Özkaya karara katılmayıp karşı oy yazdı. Subay olarak görev yaparken FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanarak 8 Mart 2018 tarihinde Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirilen Yasin K. hakkında kamu davası açıldı. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılan Yasin K. hakkındaki bu hüküm 10 Temmuz 2023 tarihinde Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti. Yasin K. 3 Aralık 2019 tarihinde ceza infaz kurumunda kötü muamele gördüğü iddiasıyla Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

ŞİKAYET GEREKÇELERİ

Yasin K. şikayetinde, 21 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşen nakil işleminden sonraki gün 22 Kasım tarihinde bulunduğu geçici koğuşun çağrı butonuna basarak telefon hakkını kullanmak istediğini nöbetçi memura bildirdiğini, nöbetçi memura koğuştan çıkartıldığında eşyalarının kendisine teslim edilmediğini ve geçici koğuşta kaldığını söylediğini, bu sırada 8-10 memurun etrafını sardığını, onlara da aynı şeyleri söylediğinde “adam gibi konuş elini kolunu sallama” benzeri sözlerle geçici koğuşa götürüldüğünü iddia etti. Yasin K. kameraların bulunmadığı yerde içeri giren memurların kafasını duvara vurarak fiziksel şiddet uyguladığını, kolunda ve boğazında çizikler ile çürümeler oluştuğunu savundu. Yasin K. ayrıca şiddetli baş ağrısı ve mide bulantısı üzerine çağırdığı nöbetçi memurun kendisini revire götürmediğini, ayrıca telefonla konuşmasına ve Cumhuriyet savcısı ile görüşmesine izin verilmediğini de iddia etti.

MANEVİ TAZMİNAT ÖDENECEK

Başsavcılık soruşturma ile ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Bu karara yaptığı itiraz reddedilen Yasin K. Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuru yaptı. Başvuruyu inceleyen AYM İkinci Bölümü, kötü muamele yasağının ihlal edildiğine oy çokluğuyla karar verdi. Yüksek Mahkeme ayrıca Yasin K.'ya 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Kararda şöyle denildi:

"Başsavcılık, başvurucunun adli muayene raporunda darp ve cebir izi bulunmadığının belirtildiğine ve soruşturma kapsamında başvurucunun soyut iddiaları dışında delil bulunmadığına işaret ederek sonuca ulaşmış ise de adli muayene raporunda birbiriyle çelişecek şekilde hem aktif lezyon olmadığı hem de başvurucunun basit tıbbi müdahale ile giderilebilir ölçüde hafif olarak yaralandığı belirtilmiştir. Bu bakımdan sözü edilen rapor başvurucunun iddiası hakkında bir sonuca varmak için yeterli değildir. Dolayısıyla Başsavcılığın sonuca varmadan önce raporu, düzenleyen doktora açıklattırıp şayet başvurucuda ilgili doktorca tespit edilmiş bir yaralanma var ise olayın gerçekleşme şartlarının ve sorumluların tespiti için gerekli olan delilleri (tanık vs.) toplaması gerekirdi."

Öte yandan 5 üyeli AYM İkinci Bölümünün 22 Kasım 2023'te verdiği bu ihlal kararına, dönemin İkinci Bölüm Başkanı olan ve daha sonra AYM Başkanlığına seçilen Kadir Özkaya katılmayıp karşı oy yazdı.