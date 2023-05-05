Babacan skandal ifade: "Sayın Gülen..."

Halk TV'de Şirin Payzın'ın konuğu olan Altılı Masa'nın ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, skandal ifadelere imza attı. Babacan, İnce'nin kendisine yönelik iddialarını yanıtlarken önce "Sayın FETÖ'nün..." dedi, ardından "Sayın Gülen" dedi.

Ali Babacan'ın ifadeleri şu şekilde:

- FETÖ iddiaları... Bunların tamamı yalan iddialar. Yıllardır bu işin içinde olan insanlar olarak, Sayın FETÖ'nün pardon sayın İnce'nin iddiaları bugün mü aklına geliyor? Elindeki iddialar ne merak ediyorum. Sosyal medyada kendisiyle ilgili dolaşan videolar var. Sayın Gülen ile ilgili güzellemeler yaptığı bir sürü videolar var. 17-25 Aralık'tan sonra da neler söylediği videolar var. İddiasını ispat edemeyene müfteri deniyor biliyorsunuz. Koysun ortaya bir şey.