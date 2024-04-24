Bakan Tunç DEM Parti'nin kapatılabileceğini söyledi!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin DEM Parti ile ilgili gelen sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, DEM Partili Diyarbakır Sur Belediyesi'nde yaşananlar sonrası adli soruşturmanın devam ettiğini kaydetti. Tunç, "Ülkemizin milletimizin birlik beraberliği ile ilgili konularda sinir uçlarıyla oynarsanız adli ve idari soruşturmalarla karşı karşıya kalırsınız." ifadelerini kullandı.

"BİR BELEDİYE TERÖRÜ DESTEKLİYORSA..."

Bakan Tunç, devlet ve millet düşmanlarına kaynak ayrılırsa, o belediyenin yasal mevzuat çerçevsinde işlem göreceğini ve kayyum atanabileceğini belirtti. "Yasal mevzuat çerçevesi içinde bir belediye terörü destekliyorsa geçmişte uygulamalı gördük. Hiç kimse durduk yere kayyum atanmasını parti kapatılmasını ister mi? Millet düşmanlarına kaynakları aktarırsanız anayasa ve kanunlar çerçevesi içinde o yetkiler kullanılır. Bu yetkileri kullanmak zorunda kalmamalı." ifadelerini kullandı.

"DEM PARTİ TERÖRE DESTEĞE DEVAM EDERSE KAPATILABİLİR"

Bakan, DEM Parti'nin terörü desteklesin diye seçilmediğini vurguladı. Teröre destek olmaya devam ederlerse kapatılabileceğini söyledi. Bakan Tunç, "Millet size teröre destek olun diye oy vermiyor. DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir." dedi.