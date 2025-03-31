Bayramlaşma ziyaretlerinde iç cephede birlik vurgusu! Vatan Partisi: Zor koşullardan iç cephe birleşerek çıkacak

AK Parti, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Büyük Türkiye Partisi ve Anavatan Partisi Ramazan Bayramı kapsamında bayramlaşmak için Vatan Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Vatan Partisi Genel Merkezi'nde, 8 siyasi parti heyeti ağırlandı. Heyetlerin gündeminde CHP’nin çağrılarıyla başlayan sokak eylemlerinden, Filistin direnişine birçok başlık yer aldı. İç cephede birlik vurgusu öne çıktı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı’nın başkanlık ettiği karşılama heyetinde Merkez Karar Kurulu Üyesi Berke Mustafa Berkil, Genel Sayman Yardımcısı Görkem Gözet ve Öncü Kadın Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Gönül Yurtçiçek yer aldı.

Genel Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin öncülük ettiği AK Parti heyetinin Vatan Partisi ziyaretinde, CHP’nin sokak çağrıları gündeme geldi.

Genel Merkez dışında Vatan Partisi’nden iki heyet de diğer siyasi partileri ziyaret etti. Partinin ziyaret heyetlerine Vatan Partisi Genel Saymanı Yıldırım Gencer ve Ankara İl Başkanı Utku Reyhan başkanlık etti.