Bazı bürokratların ataması yapıldı: İşte o isimler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda Merkez Bankası Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği gibi kritik görevlere atanan isimler de var.
Bazı bürokratların ataması, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Merkez Bankası Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, İdari İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürlüğü, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı makamlarına atamalar yapıldı.
ATAMASI YAPILAN İSİMLER
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı: Dr. Hafize Gaye Erkan
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı: Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu
- İdari İşler Başkanlığı: Dr. Metin Kıratlı
- İletişim Başkanlığı: Prof. Dr. Fahrettin Altun
- Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü: Doç. Dr. Hasan Doğan
- Strateji ve Bütçe Başkanlığı: İbrahim Şenel
- Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı: Yunus Arıncı
- Devlet Arşivleri Başkanlığı: Prof. Dr. Uğur Ünal
- Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı: Dr. Yasin Yıldız
- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği: Seyfullah Hacımüftüoğlu
Kaynak: Anadolu Ajansı
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