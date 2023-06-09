Bazı bürokratların ataması yapıldı: İşte o isimler

Bazı bürokratların ataması, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Merkez Bankası Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, İdari İşler Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürlüğü, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı makamlarına atamalar yapıldı.

ATAMASI YAPILAN İSİMLER