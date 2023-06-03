Beştepe'deki törende Venezuella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ayrıntısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlaması sonrası Beştepede tören düzenlendi. Düzenlenen törene çok sayıda ülkenin lideri ve yurt içinden siyasi isimler çağırıldı. Nicolas Maduro da davetliler arasındaydı. Maduro'nun Erdoğan'ın konuşması sonrası yaptığı ise görenlerin dikkatini çekti.

Beştepe'deki törende Venezuella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ayrıntısı
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Göreve Başlama Töreni"ne katıldı.

Maduro, Twitter hesabından törenin görüntülerini paylaşarak, "Türkiye ile müttefik ve yakın olduğumuz için şanslıyız. Venezuela, derin ikili ilişkiyi sevgi, yakınlık ve saygı ile güçlendirmek için her daim en iyi şekilde hazır bulunacaktır. Halklarımızın refahı için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Beştepe'deki törende Venezuella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ayrıntısı - Resim : 1

Paylaşımında, gün içinde Türkiye'ye ulaştığı anın fotoğrafına da yer veren Maduro, "Kardeş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine eşlik etmek üzere Türkiye'ye geldik. Uluslarımızın ikili ilişkilerini güçlendirmesi için yeni bir dünyaya tamamlayıcılık yolu açılıyor. Venezuela ve Türkiye, kardeşlikte birleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göreve Başlama Töreni sırasında Devlet Başkanı Maduro'ya teşekkür etti.

MADURO EL AÇTI

Beştepe'deki törende Venezuella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ayrıntısı - Resim : 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kürsüden bir dua okudu. Ali Erbaş'ın dua okuduğu sırada Venezuella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun el açması görenlerin dikkatini çekti. O fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Beştepe'deki törende Venezuella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ayrıntısı - Resim : 3

Kaynak: TRT Haber

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