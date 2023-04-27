Burdur köylüsünün talebi çok net: "Şehitlerimizin katilini Meclis'te istemiyoruz"

Vatan Partisi Burdur 1. Sıra Milletvekili Adayı ve Aydınlık Gazetesi Genel Müdürü Osman Erbil, Burdur'un Yeşilova ilçesinde seçim çalışması yaptı. Köylülerle buluşan Erbil, partisinin çözümlerini anlattı. HDP'nin kapatılması gerektiğine dikkat çeken Erbil ile köylüler arasında anlamlı bir diyalog gerçekleşti.

"HDP'yi kapattıracağız. Biz devlete diyoruz ki 'siz bunlara niye 500 milyon lira ödüyorsunuz?' diyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne diyoruz ki 'kendine gel!" ifadelerini kullanan Osman Erbil'e köylünün cevabı şu şekilde oldu:

- Meclis'te de konuşun bunları. Biz şehitlerimizin katilini orada istemiyoruz. Aklım ermez mi benim? 62 yaşındayım ben kaç tane şehit haberi aldık.

Erbil, bunun üzerine "Mecliste PKK istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Konuşan köylüye etrafta bulunan diğer köylüler de destek oldu. Osman Erbil, köylülere "Bakın aynı şeyi konuşuyoruz" dedi.