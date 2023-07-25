Cafer Mahiroğlu'ndan çok konuşulacak CHP açıklaması: "Eren Erdem trol ordusu kuruyor!"

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, Fatih Altaylı’nın konuğu oldu. Altaylı’nın sorularını yanıtlayan Mahiroğlu, Eren Erdem ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mahiroğlu, Eren Erdem’in bir trol ordusu kurduğunu söyledi. Mahiroğlu, trol ordusuna 100-150 bin lira aylık verildiğini söyledi. Mahiroğlu, durumu “korkunç bir şey” olarak tanımladı.

Mahiroğlu’nun konuşmasının ilgili bölümü şu şekilde:

- Bu soruyu ben burada misafirinizim. Ben 3 yıl sonra bir yayında konuşuyorum. Bana bunu kimse söyleyemez. Hiç kimse söyleyemez. Ben buraya tırnaklarıyla gelmiş bir adamım. Sermayemde nettir, her kuruşu da bu ülkede kontrol edilmiştir. MASAK'ı da bakmıştır, bakması gereken yerlerde bakmıştır. Hiç bir Allah'ın kulu da bunu söyleyemez. Fakat kulağıma şöyle sözler geliyor. Şu anda bu denilen şahıs bir trol ordusu yaratıyor, bir takım youtuberlara bir takım yerlere gidip 100-150 bin lira aylıklar vererek bir ordu kuruyor bu korkunç bir şey. Ben burada diyorum ki sesleniyorum o tweetimde, “CHP acilen böyle bir ne olduğu belirsiz karanlık bir adamdan kurtulmak zorundadır. Kurtulmak zorundadır" biz bunu taşıyamayız. Bugün bir gazete sahibi bana diyor ki bana 100-150 bin lira teklif etti. Birkaç youtubera kabul etmiyorlar. Sen bu kaynağı nereden buluyorsun? Biz ne için mücadele ettik kardeşim? Biz neyin bedelini ödedik bu güne kadar? Tekrardan bir diktatör yaratmak için mi mücadele ettik? Bunun için mi biz buradayız?