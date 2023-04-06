Cengiz Çandar PKK'nın yeni partisinden milletvekili adayı
Gazeteci ve yazar Cengiz Çandar terör örgütü PKK'nın yeni partisi Yeşil Sol Parti’den milletvekili adayı oldu.
Terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP’nin Eş Başkanı Mithat Sancar CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV'de yaptığı açıklamada HDP'nin kapatılma durumuna karşı seçimlere Yeşil Sol Parti çatısı altında gireceklerini duyurmuştu.
CENGİZ ÇANDAR ADAY OLDU
Gazeteci ve yazar Cengiz Çandar 14 Mayıs seçimleri için terör örgütü PKK’nın yeni partisi Yeşil Sol Parti'den gelen milletvekili adaylığı teklifini kabul ettiğini açıkladı. Çandar "Ömrümün yarısından çoğunu Türkler ve Kürtlerin eşit ve özgür birlikteliği ve Kürt sorununun barışçı çözümü için harcadım. Demokratik Türkiye amacımızdır. Birlikte başaracağız" dedi.
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